PlayStation 5, è record: vendute oltre 40 milioni di console

Ad annunciarlo sul blog di PlayStation è Jim Ryan. Il Presidente & CEO di Sony Interactive Entertainment ha ringraziato per il traguardo raggiunto tutta la community per il supporto e per aver condivisio i giochi preferiti

L'epoca della caccia alla console è decisamente tramontata. Mesi fa la PS5 era praticamente introvabile. In casa Sony sono stati tempi difficili per la forte richiesta e quasi di imbarazzo per non poter accontentare tutti i fan.

Oggi invece PlayStation 5 festeggia il traguardo delle oltre 40 milioni di console vendute nel mondo.

Annunciata nel 2019 e lanciata sul mercato nel 2020, PS5 ha subito conquistato gli appassionati del mondo dei videogames.

Il messaggio di Jim Ryan

PS5 è stata lanciata con il miglior catalogo di titoli della nostra storia, e lo sprint per garantire grandi contenuti prosegue senza sosta. Partendo dagli innovativi indie fino ai blockbuster AAA, al momento sono disponibili oltre 2.500 giochi per PS5 e non è mai stato un momento migliore per godersi PS5. Solo negli ultimi due mesi abbiamo visto titoli incredibili realizzati dai nostri partner, tra i quali Final Fantasy XVI, Diablo IV e Street Fighter 6.

Dal lancio di PS5, i giocatori hanno goduto di una selezione di fantastici titoli, che dimostrano quanto i videogiochi sappiano essere profondi e creativi come qualsiasi altro mezzo di intrattenimento.

Una grande aggiunta alla generazione PS5 è stata la nostra gamma di accessori. Negli ultimi due anni e mezzo abbiamo svelato nuovi modi in cui i giocatori possono personalizzare la propria esperienza di gioco, portando colori e sfumature entusiasmanti nelle loro case. Abbiamo sviluppato una gamma di colorazioni per il controller wireless DualSense e le cover della console PS5: questi accessori si sono dimostrati molto popolari, poiché i giocatori vogliono che la loro PS5 rifletta pienamente i propri gusti.

Abbiamo sviluppato PS5 prendendo la nostra community come punto di riferimento, il che ci ha portato a offrire grandi innovazioni, come i grilletti adattivi e il feedback aptico del controller DualSense e PlayStation®VR2. PlayStation Studios e i nostri partner di terze parti hanno sfruttato queste funzionalità per espandere i loro strumenti creativi, in modo da offrire un salto generazionale nelle esperienze offerte ai videogiocatori.