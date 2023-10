Videogiochi, dal 5 ottobre arriva “Assassin’s Creed Mirage”

Per tutti i fan della saga, c’è una data particolare da segnare sul calendario. E’ quella del 15 ottobre quando sarà disponibile per Pc, Plyastation e Xbox “Assassin’s Creed Mirage”, il nuovo capitolo della serie targata Ubisoft che da più di 15 anni coinvolge milioni di giocatori in tutto il mondo.

Le atmosfere dell’Iraq del IX secolo

Mirage, in particolare, consentirà di rivivere le atmosfere di una Bagdad al culmine del suo splendore, proiettando i videogiocatori nell’Iraq del IX secolo, epoca d’oro della dinastia degli Abbasidi. Al centro della storia c’è Basim, astuto ladro di strada che si aggregherà ad un’antica confraternita mettendo completamente sotto sopra il suo destino.

Un omaggio al passato

Il titolo, come detto, sarà disponibile per Xbox Serie One, PlayStation 5, PlayStation 4 e Personal Computer, e se da un lato omaggerà i primi titoli della celebre saga, grazie anche ad un gameplay rinnovato, resterà fedele alla formula originale che ha caratterizzato la serie per oltre un decennio, tra parkour acrobatico e uccisioni furtive all’interno di una storia immersiva. Il ritorno alle origini, tra l’altro, non sarà solamente limitato alle specifiche meccaniche di gioco, ma comprenderà anche significativi riferimenti narrativi. In “Assassin’s Creed Mirage”, infatti, sarà possibile raggiungere Alamut, la leggendaria residenza degli Assassini che ha ospitato le origini del Credo, svelata per la prima volta nel 2007 durante le vicende di cui è stato protagonista l’iconico Altair.