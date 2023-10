Foto e video fake, come difendersi da truffe online che sfruttano I.A.

Economia

Il nuovo libro bianco del World Economic Forum 'Jobs of Tomorrow: Large Language Models and Jobs', in collaborazione con Accenture, rileva che i Large Learning Model, cioè i modelli linguistici di grandi dimensioni resi possibili dall’intelligenza artificiale, potrebbero portare vantaggi in quei lavori che richiedono pensiero critico, capacità di risolvere problemi complessi e creatività. Alcune professioni, in particolare quelle molto ripetitive, potrebbero invece essere penalizzate