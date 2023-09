Visori, Ray Ban smart e chatbot AI: tutte le novità del mondo Meta

Si è tenuto ieri Connect, l'evento in cui il fondatore Mark Zuckerberg annuncia tutte le new entry nel mondo Meta. Da Quest 3, il più potente visore mai prodotto, agli occhiali in collaborazione con EssilorLuxottica: l'intelligenza artificiale arriva ovunque ed è destinata a espandersi sempre più ascolta articolo

Nuovi visori, occhiali smart e chatbot con i vip: all'evento Connect che si è tenuto ieri nel campus di Meta a Menlo park il fondatore Mark Zuckerberg ha annunciato tutte le novità della società. La prima new entry nel mondo Meta è Quest 3, introdotto dall'AD come "il più potente visore che abbiamo mai prodotto". "Quest 3 è un game changer", ha detto Zuckerberg illustrando le nuove potenzialità del visore di Meta, fra le quali l'arrivo in dicembre della Xbox cloud gaming. Quest 3 "è più leggero e comodo" e il prossimo mese sarà lanciato anche Meta Quest for business, con il quale la realtà mista arriva in ufficio. Il visore sarà disponibile dal 10 ottobre e costerà 499 dollari: da ieri è possibile pre-ordinarlo.

Quest 3 Si tratta dunque del "primo visore a realtà mista mainstream", ha spiegato Chris Cox, il chief product officer di Meta. "La realtà mista - ha aggiunto - è un grande passo rispetto da VR e riteniamo che questo lo renderà più utile. Il prezzo è avvincente, così come le performance. Il nostro focus è arrivare a un dispositivo ad ampio raggio e molto diffuso: non siamo troppo concentrati sul fatto che debba divenire positivo per i ricavi il prossimo mese. Il focus è assicurarci di avere un prodotto diffuso e utile, e un ecosistema vibrante". Cox ha spiegato che l'azienda ormai da tempo lavora al miglioramento dell'intelligenza artificiale: "Abbiamo accelerato i nostri sforzi" all'inizio dell'anno, ha aggiunto ricordando anche la lotta di Meta contro i discorsi d'odio e il bullismo e quindi nei paletti imposti all'IA.

Chatbot con i vip L'altra novità di Meta annunciata da Zuckerberg sono i nuovi chatbot. Come ha spiegato il numero uno di Menlo park, c'è "Meta AI che è il tuo assistente di base. Ci sono Victor, Dylan e Dungeon Master", ma anche personaggi associati a vip, quali l'ex star del football americano Tom Brady, Snoop Dogg e Paris Hilton. L'indiscrezione di chatbot Gen Ai personas era circolata nei giorni scorsi ed è uno tasselli della strategia di Meta per favorire l'interazione con il pubblico più giovane facendo leva su nomi famosi. leggi anche Meta, nuovi strumenti per la supervisione dei genitori su Messenger

Ray Ban smart Ultima grande novità sono gli occhiali in collaborazione con EssilorLuxottica. Meta ha infatti presentato i nuovi Ray-Ban smart, i primi con l'intelligenza artificiale e con i quali si potrà effettuare per la prima volta il live stream. "Siamo estremamente orgogliosi di collaborare con Meta alla nascita di una nuova categoria di occhiali", ha affermato Rocco Basilico, chief wearables Officer di EssilorLuxottica. "Abbiamo riprogettato gli occhiali da zero - ha spiegato la società - migliorando tutte le caratteristiche principali della prima generazione. C'è la possibilità di trasmettere in diretta facilmente e condividere la tua prospettiva dagli occhiali direttamente su Instagram o Facebook con i tuoi amici e follower". Il prezzo di partenza del dispositivo è di 329 euro. I preordini sono già aperti su meta.com e ray-ban.com, mentre l'acquisto online e nei negozi sarà possibile a partire dal 17 ottobre.