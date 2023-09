Meta, nuovi strumenti per la supervisione dei genitori su Messenger

Dopo essere stati lanciati, lo scorso giugno, negli Stati Uniti, nel Regno Unito e in Canada, sono disponibili anche in Italia e nel resto del mondo. Ecco le novità

Dopo il lancio nel giugno scorso negli Stati Uniti, Regno Unito e Canada, arrivano anche in Italia i nuovi strumenti relativi alla supervisione dei genitori su Messenger introdotti da Meta . Ora genitori ed educatori potranno accedere agli strumenti di supervisione dei genitori su Messenger attraverso il Centro per le famiglie, dove sono disponibili numerose risorse realizzate dai maggiori esperti per supportare al meglio gli adolescenti sui social.

Le novità

I nuovi strumenti permetteranno di conoscere quanto tempo l’adolescente trascorre su Messenger, visualizzare i contatti che l’adolescente ha in elenco su Messenger e ricevere aggiornamenti sia sui nomi presenti, sia sulle sue impostazioni di privacy e sicurezza. Sarà poi possibile ricevere una notifica se l'adolescente segnala qualcuno - nel caso in cui l’adolescente scelga di condividere questa informazione, vedere chi può inviare messaggi all'adolescente (se solo gli amici, gli amici degli amici o nessuno) e sapere se questa impostazione viene cambiata, conoscere chi può visualizzare le storie di Messenger del minore e ricevere una notifica se l'adolescente cambia questa impostazione. Non sarà comunque possibile per il supervisore leggere direttamente i messaggi dell'adolescente. Nel corso del prossimo anno inoltre, Meta affiancherà alla supervisione su Messenger ulteriori nuove funzioni, in modo che genitori ed educatori possano aiutare gli adolescenti a gestire meglio il loro tempo e le loro interazioni, nel pieno rispetto della loro privacy.