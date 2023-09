Apple, oggi presentazione nuovo iPhone 15 Pro: come seguire la diretta

L'attesa per il nuovo iPhone 15 è quasi finita. Stasera va infatti in scena Apple Wonderlust, l'evento autunnale durante il quale dovrebbe essere svelata la nuova linea di iPhone 15, insieme ad altri aggiornamenti dell'ecosistema di prodotti della società californiana. L'evento di presentazione comincerà alle 19 orario italiano e sarà seguito da Sky TG24 con un liveblog.

Apple Wonderlust

Durante la presentazione dovrebbero apparire quattro nuovi modelli di iPhone: iPhone 15, iPhone 15 Plus, iPhone 15 Pro e iPhone 15 Pro Max. I modelli Pro dovrebbero includere diverse novità, fra cui una scocca in titanio, cornici di dimensioni ridotte e una nuova fotocamera con teleobiettivo periscopico per il modello Pro Max. Dovrebbero esserci novità anche per i due modelli "base" che in ogni caso dovrebbero rimanere più simili rispetto alle attuali versioni degli iPhone. È possibile anche che durante l'Apple Wonderlust sia svelata la nuova linea di smartwatch Apple Watch Series 9 con possibili miglioramenti a sensori e batteria e che sia lanciato un nuovo Apple Watch Ultra con una nuova colorazione.