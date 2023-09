NBA 2K24, il videogioco è ora disponibile in tutto il mondo

2K ha annunciato che NBA 2K24, ultima edizione della serie di videogiochi di simulazione NBA più apprezzata, è ora disponibile in tutto il mondo su PlayStation 5 (PS5), PlayStation4 (PS4), Xbox Series X|S, Xbox One, Nintendo SwitchTM e PC. I giocatori potranno vivere il passato, il presente e il futuro della cultura del basket grazie agli innovativi aggiornamenti di NBA 2K24. L'attenzione per un maggiore realismo e per la competizione sono in primo piano nella nuova versione con l'introduzione della coinvolgente tecnologia ProPLAY e della funzionalità crossplay per la New Gen, oltre a molto altro ancora.

“Una nuova era”

"NBA 2K24 è un titolo speciale che ci permette di celebrare sia uno dei più grandi giocatori di basket di tutti i tempi, Kobe Bryant, che il 25esimo anniversario della serie", ha dichiarato Greg Thomas, presidente di Visual Concepts. "Abbiamo inaugurato una nuova era di 2K, grazie alla rivoluzionaria tecnologia ProPLAY che offre il gameplay più autentico e realistico che NBA 2K abbia mai avuto". NBA 2K24 introduce anche nuovi aggiornamenti alle modalità più amate con dettagli incredibili che faranno la gioia dei giocatori e degli appassionati di basket".

Le Stagioni di NBA 2K24 saranno caratterizzate da nuove opzioni per il Season Pass e da un percorso di progressione stagionale unificato che combina “La mia carriera” e “MyTeam” in un unico sistema di ricompense lineare. Entrate subito nella prima Stagione per vivere esperienze uniche con La mia carriera, MyTeam e The W. Con nuovi eventi, emozionanti ricompense e potenti carte MyTeam, già la Stagione 1 preannuncia un anno ricco di azione. NBA 2K24 presenta una serie di novità, che vanno dall’innovativa tecnologia ProPLAY a splendidi campi da gioco sulla spiaggia* e alla nuova modalità MAMBA MOMENTS.