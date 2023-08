Attacco hacker contro il gruppo Postel, chiesti 500mila dollari

Attacco hacker rivendicato

A rivendicare di trovarsi in possesso di un gran numero di dati personali appartenenti ai dipendenti della società, oltre ad altre informazioni delicate della società di Poste Italiane, è stato lo stesso gruppo Medusa. Postel ha risposto all'hackeraggio diffondendo una nota. "La società Postel S.p.A. ha individuato delle attività anomale sui propri sistemi, attribuibili ad un attore esterno non autorizzato", si legge. "Le attività hanno interrotto l’operatività di alcuni server, nonché di alcune postazioni di lavoro distribuite sul territorio nazionale". L'azienda rassicura poi di aver avviato repentinamente tutte le verifiche necessarie e di star lavorando per la messa in sicurezza e il completo ripristino dei sistemi. Non dello stesso parere Christian Bernieri, esperto di cybersicurezza e privacy. Bernieri è stato uno dei primi a segnalare sui social la notizia dell'attacco e nel suo tweet scrive: "Con calma ragazzi di Poste/Postel... tanto ormai il danno è fatto".