Festa della Repubblica, Google celebra il 2 giugno con un doodle

Un tricolore sventola oggi nella homepage di ricerca Google: così l'azienda di Mountain view celebra la Festa della Repubblica italiana. Nel doodle, disponibile solo in Italia, si vede una bandiera verde, bianca e rossa che grazie a un'animazione sventola contro un cielo azzurro solcato da nuvole bianche. Si tratta di un design semplice e simile a quelli già utilizzati in passato per questo giorno. Cliccando sopra il disegno, come di consueto, si viene reindirizzati alla pagina di ricerca relativa alla festa del 2 giugno, ma ecco la sorpresa: lo schermo viene inondato da una pioggia di coriandoli bianchi, rossi e verdi che ricadono verso il basso.

Il doodle di oggi

Il doodle è accompagnato da una descrizione in inglese della ricorrenza. "Aspettatevi di vedere un sacco di verde, bianco e rosso oggi perché è la Festa della Repubblica Italiana - si legge nel testo -! Oggi Doodle festeggia quando il popolo d'Italia ha votato per l'istituzione della Repubblica Italiana in questo giorno nel 1946. Gli italiani festeggiarono il Giorno della Repubblica per la prima volta nel 1947. L'anno successivo si tenne la prima parata militare e nel 1949 fu ufficialmente dichiarata festa nazionale. In questo giorno di festa, le scuole e la maggior parte delle aziende chiudono in modo che le persone possano partecipare alle celebrazioni. La cerimonia ufficiale, che si tiene a Roma ogni anno, prevede una cerimonia di alzabandiera, la deposizione di una corona presso la Tomba del Milite Ignoto e una parata militare. I giardini del palazzo presidenziale del Quirinale sono aperti al pubblico perché tutti possano godere di fiori, fontane e verde. Ma non dimenticate di guardare in alto quando le Frecce Tricolori, una squadra di dimostrazione acrobatica dell'Aeronautica Militare Italiana, vola in alto e rilascia strisce di fumo verde, bianco e rosso nel cielo. In tutto il paese, la gente partecipa a discorsi, sfilate e concerti. Altri si crogiolano al sole e ammirano i panorami in uno dei siti patrimonio dell'umanità dell'UNESCO - il Paese ne ha il maggior numero al mondo con 51 siti".