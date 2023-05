Instagram down nel mondo, l'app ha ripreso a funzionare da oggi

Disservizio nella notte per Instagram , che nella notte tra il 21 e il 22 maggio ha smesso di funzionare in Italia e in Europa. Un blocco completo , che ha impedito la pubblicazione dei contenuti, l'aggiornamento del feed per vedere i contenuti degli altri utenti e l'accesso ai nuovi messaggi. Sul portale Downdetector.it il picco delle segnalazioni è iniziato esattamente dopo la mezzanotte e si è impennato fino a superare le 26mila segnalazioni. ( INSTAGRAM: NUOVI LIKE ALLE STORIE, ECCO COME FUNZIONANO )

Il disservizio



Il down ha riguardato solo Instagram. L’app fa parte del gruppo Meta, guidato da Mark Zuckerberg. In passato è successo che alcuni down coinvolgessero tutte le piattaforme sviluppate da Meta, quindi anche Facebook e WhatsApp. Guardando i dati di Downdetector.it si può vedere come dei picchi di malfunzionamenti siano stati registrati anche per Facebook e WhatsApp, sempre dopo la mezzanotte italiana. Al momento non ci sono ancora comunicazioni ufficiali dell'azienda e, quindi, non è chiaro se si sia trattato di un problema legato ai server o semplicemente di un aggiornamento che ha causato un blocco delle attività.