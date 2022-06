Instagam, un bug ripropone agli utenti sempre le stesse storie

Da qualche giorno il social sta ricevendo segnalazioni da parte degli utenti che lamentano un disservizio: l'app ripropone tutte le storie già viste prima di far vedere quelle più recenti

Le storie di Instagram da qualche giorno presentano un bug nel sistema. Il social sta ricevendo sempre più segnalazioni da parte degli utenti che sono costretti a rivedere tutte le storie già viste pubblicate da qualcuno prima di vedere le più recenti. A riferire il disservizio è la rivista di tecnologia online Everyeye.it . Anche Reddit ha aperto un thread specifico per raccogliere le segnalazioni, fare il punto sulla situazione e trovare una soluzione.

Un bug nel sistema interno

Christine Pai, una portavoce di Meta, ha fatto chiarezza attraverso una mail inviata alla testata online The Verge. Instagram, ha spiegato Pai, è "a conoscenza del fatto che alcune persone hanno problemi ad accedere alle storie di Instagram" e "sta lavorando per riportare le cose alla normalità il più rapidamente possibile". Stando alle giustificazioni fornite dal social, il bug è legato al sistema interno che permette a Instagram di "ricordare" quali erano le ultime storie guardate dall'utente. Per questo motivo l'applicazione costringe gli utenti a scorrere di nuovo tutte le storie già viste al posto che mostrare automaticamente solo le ultime.