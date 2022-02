Instagram, arrivano i nuovi like alle storie: ecco come funzionano

La novità annunciata il 14 febbraio è attiva da oggi. Una nuova modalità per lasciare il "segno" sui contenuti che si apprezzano di più, per sostenere attivamente i profili e le pagine che gli utenti amano maggiormente

Arrivano oggi i nuovi like alle Storie di Instagram. Un nuovo modo per lasciare il 'segno' sui contenuti che si apprezzano di più, per sostenere attivamente i profili e le pagine che agli utenti piacciono di più.