Instagram down: molti utenti social non riescono a caricare le storie

Problemi di funzionamento per i social. Il primo a smettere di funzionare correttamente è stato Instagram, intorno alle 20 di stasera, 8 febbraio, proprio mentre milioni di italiani si riversavano sulla piattaforma in concomitanza della seconda serata del Festival di Sanremo (GLI AGGIORNAMENTI LIVE). Migliaia le segnalazioni che sono arrivate al sito Downdetector.it. Problemi anche per Twitter: tra le 22.30 e le 22:50 quasi mille comunicazioni di malfunzionamento sono state registrate sempre dal portale Downdetector. Piccole problematiche, più circoscritte, anche per Facebook.