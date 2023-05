Google presenta Pixel Fold, il suo primo smartphone pieghevole. VIDEO

La grande G presenta il suo primo smartphone pieghevole: Google Pixel Fold. E lo fa in anteprima con un video su YouTube dal titolo: "May The Fold Be With You". L'annuncio sarà la prossima settimana, in occasione della conferenza Google I/O 2023 del 10 maggio. Il video mostra nel dettaglio solo la sua componente estetica, l'azienda non ha ancora fatto sapere quali saranno le caratteristiche tecniche.