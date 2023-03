Voli ipersonici a idrogeno, governo spagnolo finanzia startup Dominus

Si può andare dall'altra parte del mondo in sole quattro ore? Per ora no ma lo scopo della startup svizzera Destinus è quello di rendere questo obiettivo una realtà con un ambizioso progetto di aerei ipersonici alimentati ad idrogeno verde. Un'idea di cui si è accorto anche il governo spagnolo sviluppando con Destinus una collaborazione, avviata tramite il ministero della Scienza, per promuovere l'uso dell'idrogeno nell'aviazione. Lo riporta il sito Futuroprossimo.it.