Annunciato a Milano Airbus passeggeri a idrogeno, in volo nel 2035

Brunini (Sea): "Bisogna per forza fare un salto tecnologico"

Secondo l'amministratore delegato di Sea Armando Brunini l'idrogeno è un passo obbligato e "non esistono alternative" per l'aviazione civile. "Le analisi - ha spiegato - dicono che per la componente di emissioni per gli aerei in volo il Saf (il carburante sostenibile per l'aviazione) da solo non sarà sufficiente, bisogna per forza fare un salto tecnologico". Un salto che prevede "aerei elettrici per le soluzioni più piccole e a idrogeno per quelli di maggior dimensioni. Airbus scommette su questa tecnologia ed è giusto premiare il loro coraggio". Una sfida che anche per Sea è "una maratona" con tanti "obiettivi intermedi", ha aggiunto Brunini. Tra questi la realizzazione del primo "piccolo impianto di produzione di idrogeno in un aeroporto" nel 2024. "Non servirà immediatamente gli aerei - ha commentato - ma i mezzi a terra e sarà una prima pietra miliare per rendere i nostri aeroporti pronti per l'idrogeno". Per il country manager di EasyJet Italia Lorenzo Lagorio l'idrogeno è "la soluzione più credibile per l'aviazione commerciale di breve raggio nel lungo periodo. Il Saf è per il breve e il medio termine, ma nel lungo termine lo è sicuramente l'idrogeno", ha sottolineato.