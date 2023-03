Pirateria, come funzionerà la legge “anti pezzotto”

Il testo del ddl, approvato in prima lettura alla Camera, adesso è atteso in Senato. Oltre a prevedere sanzioni pesanti - nei casi peggiori si arriva alla reclusione fino a tre anni e alla multa fino a 15.439 euro - dà all'Agcom la possibilità di intervenire d'urgenza per bloccare gli indirizzi Ip e di avvertire la magistratura, che a sua volta potrà risalire all'utente servendosi anche dei suoi dati finanziari

Reclusione fino a tre anni e multa fino a 15.493 euro per i trasgressori, sanzione pecuniaria da mille a 5mila euro per i fruitori di servizi. Il Parlamento accelera i tempi nella battaglia contro la pirateria audiovisiva: dopo l’ok in prima lettura della Camera, il testo del disegno di legge “anti pezzotto” – dal nome degli strumenti utilizzati per aggirare i blocchi delle tv in abbonamento o accedervi a prezzi irrisori – è adesso atteso in Senato. Quanti siano gli italiani che oggi si servono del pezzotto o di altre forme di streaming illegale non è del tutto chiaro. Si sa però che si tratta di grandi cifre: alcune stime parlano di circa cinque milioni di persone.