Dragon Ball budokai tenkaichi 4, il trailer del videogioco

Videogiochi, i migliori in uscita a marzo 2023 per PS5, PS4, Xbox e PC

Anche marzo porta con sé molte novità per i gamers appassionati, e anche per chi si sta avvicinando al mondo dei videogames. Ecco le uscite più attese

Wo Long: Fallen Dynasty è gioco di ruolo d’azione per PS5, ambientato in una versione dark fantasy del periodo dei Tre Regni: un soldato senza nome deve lottare contro mostri e demoni terrificanti, utilizzando armi e magie dagli effetti micidiali. In uscita su Amazon il 3 marzo, può già essere prenotato. Euro 69,99

Uscirà il 17 marzo, ma è già prenotabile, il gioco per Nintendo Switch Bayonetta Origins: Cereza and the Lost Demon. Al centro del gioco c’è una giovanissima Cereza, che si addentrerà nella pericolosa foresta di Avalon per cercare la madre Qui, incontrerà un misterioso demone di nome Cheshire. Euro 59,99