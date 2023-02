Internet Explorer, addio al vecchio browser. Microsoft punterà su Edge

Microsoft aveva annunciato l'arrivo al capolinea del programma già a giugno 2022, confermando che il software sarebbe stato ritirato e non più supportato nei mesi successivi

L'addio a Explorer

Microsoft aveva annunciato l'arrivo al capolinea di Internet Explorer già a giugno 2022 confermando che il software sarebbe stato ritirato e non più supportato nei mesi successivi. Lanciato ufficialmente il 24 agosto 1995, quasi 28 anni fa, il browser inizialmente era l'unica porta di accesso a Internet perché automaticamente incluso in Windows 95. Nel 1997, anche a causa delle polemiche e accuse di abuso di posizione dominante dovute proprio alla preinstallazione di Explorer, Microsoft ha fatto un passo indietro, consigliando il browser senza preinstallarlo. Il programma ha raggiunto l'apice della popolarità nel 2004, ottenendo una quota di mercato del 94%. Poi il lento declino, dovuto all'arrivo di browser alternativi come Firefox di Mozilla e Safari di Apple, ma soprattutto di Chrome di Google.