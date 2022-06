Microsoft dice addio a Internet Explorer

Dopo 27 anni, Microsoft dice addio al suo storico browser. Internet Explorer sarà ufficialmente ritirato dal mercato il 15 giugno. "L’applicazione desktop IE 11 - scrive l'azienda - non sarà più supportata". Per anni, dal lancio avvenuto il 24 agosto 1995, Explorer è stato il motore di ricerca più utilizzato. All'inizio il browser era l'unica porta di accesso a Internet perché automaticamente incluso in Windows 95, fatto che aveva scatenato non poche polemiche. Due anni dopo quindi Microsoft aveva dovuto fare un passo indietro, consigliando Explorer ma non preinstallandolo. Per oltre un decennio il browser è rimasto leader: nel 2014 deteneva ancora più del 90% del mercato.