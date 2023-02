Sony celebra la Play Station 5 con un'installazione nel cuore di Roma

Tecnologia

The Game Awards 2022, le nomination per tutte le categorie

Le categorie e le candidature per The Game Awards 2022, considerati i premi Oscar dei videogiochi, sono da poco state annunciate. L’appuntamento è per il 9 dicembre all’1.30 del mattino (ora italiana) per le premiazioni, disponibili in streaming sul sito dell’evento. Tantissime le sorprese ma anche le conferme per un appuntamento che si ritaglia uno spazio sempre più grande nel settore

Premio “Game of the year". A contendersi il premio più ambito della manifestazione sono: A Plague Tale: Requiem; Elden Ring, God of War Ragnarök (in foto), Horizon Forbidden West, Stray e Xenoblade Chronicles 3

Premio “Best game direction”. All’assegnazione del premio per l’innovazione e la visione creativa nella direzione sono: Elden Ring (in foto), God of War Ragnarök, Horizon Forbidden West, Immortality e Stray