Il gruppo Sella presenta la prima carta di credito biometrica

A cimentarsi nel test del nuovo strumento, che prevede la verifica biometrica sia per le transazioni a contatto diretto che per quelle contactless, è Sella Personal Credit, società del gruppo bancario specializzata nel credito alle famiglie. Si tratta di un progetto pilota che coinvolgerà un target selezionato di utenti italiani: ciascuno di loro è stato dotato di un particolare dispositivo, il cosiddetto sleeve, attraverso il quale è possibile registrare la propria impronta senza doversi recare in filiale. Sulla base di questo dato, e grazie a un piccolo chip, la carta di credito permetterà di effettuare pagamenti in tutto il mondo. Essa è infatti riconoscibile da qualsiasi terminale pos e sportello di prelievo con certificazione Emv, una specifica voluta da circuiti di pagamento del calibro di Europay, Mastercard e Visa. Non necessita inoltre di batterie perché il suo chip biometrico è alimentato direttamente dal pos.