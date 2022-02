Pagamenti elettronici, l’aumento in Italia a scapito del contante

Le transazioni digitali sono aumentate del 5% in tre anni: lo afferma uno studio della Bce. Il motivo, dichiarano gli intervistati, è la maggiore convenienza e comodità. Solo nel nostro Paese i pagamenti digitali hanno raggiunto nei primi 6 mesi del 2021 i 145,6 miliardi di euro. A crescere sono soprattutto i pagamenti contactless Condividi

L'economia globale sta attraversando una rivoluzione nelle transazioni digitali. I pagamenti con contante sono diventati meno frequenti lasciando il passo a quelli online. A stabilirlo è uno studio pubblicato a dicembre 2020 dalla Banca Centrale Europea, che ha coinvolto oltre 40mila consumatori nei Paesi dell’area Euro e che prende in considerazione il triennio 2016-2019. Il rapporto mette a confronto utilizzo e preferenze degli strumenti di pagamento online della popolazione europea con quelli dei singoli Paesi, sancendo un aumento dell’uso delle carte nei pagamenti. Ma sono soprattutto i numeri a testimoniare l’exploit delle transazioni elettroniche, che nei primi 6 mesi del 2021 in Italia registrano un +23% rispetto all’anno precedente. Segno che i cittadini sono sempre più predisposti verso queste tipologie di pagamento. C’è anche chi lo chiama “effetto Cashback”: la misura ha spinto molti italiani a fare transazioni anche di piccolo importo con la carta.

Bce: “Pagamenti elettronici cresciuti del 5% in un triennio” Secondo lo studio della Banca centrale, nel 2019 “gli adulti dell’area dell’euro hanno utilizzato il contante per il 73% delle operazioni presso i punti di vendita e al dettaglio da persona a persona”. Nel 2016, la percentuale di queste operazioni era pari al 79%: segno che il contante, che per ora resta comunque il metodo di pagamento preferito, perde terreno in favore dei pagamenti digitali. Il report della Bce stabilisce che l’utilizzo delle carte per i pagamenti al dettaglio in presenza è aumentato “del 5% nel medesimo triennio, passando dal 19% al 24%”. Nel 2019 poi “quasi quattro operazioni con carta su dieci sono state effettuate tramite contactless”. Per quanto riguarda gli acquisti online, invece, i cittadini europei hanno utilizzato soprattutto carte (nel 49% delle operazioni) e per un’operazione su quattro si è fatto ricorso a soluzioni di pagamento elettronico. L’ascesa dei pagamenti digitali a scapito del contante è motivata dal 45% delle persone con il fatto che sono stati resi via via più convenienti, grazie alle più vaste possibilità di pagamento con carte e all'aumento dei limiti per i pagamenti, oltre alla maggiore comodità e sicurezza.

In Italia pagamenti digitali in crescita del +23% in sei mesi Secondo quanto emerge dalle rilevazioni dell’Osservatorio Innovative Payments del Politecnico di Milano relative al primo semestre 2021, in Italia i pagamenti digitali hanno registrato una crescita del +23%, raggiungendo i 145,6 miliardi di euro. Sono soprattutto i pagamenti in modalità contactless ad aumentare, superando i 52 miliardi (+66% sul 2020). È raddoppiato anche il valore delle operazioni effettuate direttamente da smartphone: 2,7 miliardi, pari a una crescita del 108%. Si nota che sono le carte prepagate a crescere maggiormente, passando dai 21,2 ai 28 miliardi di euro in 12 mesi (+32%). Le carte di debito crescono di quasi 19 miliardi di euro grazie alla ripresa dei consumi, arrivando a quota 82,6 miliardi di euro (dai 63,9 miliardi del primo semestre 2020, una crescita del +29%). Le carte di credito crescono solo del +6% (da 33,1 a 35 miliardi di euro).

L’effetto “cashback” Le misure del Cashback e Super Cashback di Stato, attive da fine 2020 al primo semestre del 2021, hanno spinto molti cittadini italiani a fare transazioni anche di piccolo importo con la carta. I numeri elaborati dall’App Io, l’applicazione della Pubblica Amministrazione, mostrano una discreta adesione: hanno partecipato circa 9 milioni di cittadini, il 18% della popolazione maggiorenne. Inoltre, il report evidenzia che tra chi ha preso parte all’iniziativa sono stati oltre 6,1 milioni gli italiani ad aver raggiunto o superato la soglia massima delle 50 transazioni (il 77% del totale) per avere il rimborso di 150 euro.