L'aerotaxi elettrico di Volocopter è stato progettato per permettere ai passeggeri di effettuare voli rapidi e senza emissioni in ambienti urbani, sia su rotte terrestri trafficate, sia sopra flussi d’acqua. Il vertiporto è stato sviluppato in conformità con le specifiche tecniche Easa ed è situato all'interno di una “sandbox”, regolamentare approvata dall'Enac. È stato ideato per ospitare vari tipi di test sia per il volo, sia per le operazioni a terra, con un sistema elettrico costruito per agevolare il rodaggio di varie tecnologie di ricarica “eVtol”