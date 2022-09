Paramount+ su Sky: al via la partnership in Italia

Da oggi l’app Paramount+ sbarca su Sky Glass e su Sky Q. Una novità che integra l’offerta del catalogo Sky con oltre 8mila ore di intrattenimento tra film di successo e prime visioni, produzioni originali ed esclusive, una ricca offerta di serie tv e il meglio dell'animazione per i più piccoli. Un ricco ventaglio di contenuti che saranno visibili per gli abbonati Sky Cinema senza costi aggiuntivi ascolta articolo Condividi

La partnership pluriennale siglata a livello europeo tra il Gruppo Sky e Paramount per la distribuzione di Paramount+ prende il via anche in Italia. Da oggi l’app Paramount+ arriva infatti su Sky Glass e su Sky Q portando in dote le sue oltre 8mila ore di intrattenimento tra film di successo e prime visioni, produzioni originali ed esclusive, una ricca offerta di serie tv e il meglio dell'animazione per i più piccoli. Tutti gli abbonati a Sky Cinema potranno aderire a un’offerta dedicata per accedere all’intero catalogo della piattaforma di streaming senza costi aggiuntivi sul loro abbonamento.

I contenuti Tra i titoli più recenti disponibili su Paramount+ figurano serie come “Star Trek – Strange New Worlds”, “The First Lady”, “Mayor of Kingstown” e “The Offer”, ma anche i film “Scream”, “Clifford – il grande cane rosso”, “Jackass Forever” e produzioni originali italiane quali “Circeo” e “Quattordici Giorni”. Il servizio offre inoltre un’ampia scelta di grandi classici, titoli amati dal pubblico e pellicole intramontabili come “Mission Impossible”, “Grease” e “Il Padrino”.

Come funziona approfondimento Sky Glass, la conferenza stampa di presentazione Da oggi, tutti i clienti Sky Cinema possono aderire in modo semplice all’offerta loro dedicata per accedere a Paramount+ senza costi aggiuntivi sul loro abbonamento Sky. Ai clienti Sky Glass e Sky Q con Sky Cinema basterà utilizzare il controllo vocale, dire semplicemente “Attiva Paramount+” e seguire le istruzioni. Per chi è abbonato a Sky Cinema con My Sky, oltre a trovare una selezione di contenuti Paramount+ sul proprio catalogo on demand, sarà sufficiente andare nella propria area Fai da te alla sezione Offerte per te per poter accedere al servizio completo. Successivamente occorrerà creare un account o associare all’offerta un account Paramount+ già esistente per poter accedere all’app non soltanto da Sky Glass e Sky Q ma anche da tutti gli altri dispositivi dove la piattaforma è disponibile. Per tutte le info sky.it/info-paramountplus.

Duilio: “Una partnership che ci rafforza” approfondimento Sky Glass, molto più di una smart tv: cos’è e come funziona “Siamo molto contenti di dare il via anche in Italia all’accordo europeo con Paramount, che rafforza la collaborazione tra i due gruppi nel nostro Paese e conferma ancora una volta Sky come partner di eccellenza per i migliori player del mercato”. Questo il commento dell’amministratore delegato di Sky Italia Andrea Duilio che aggiunge: “Con l’arrivo dell’app Paramount+, l’esperienza di visione migliora ulteriormente: su Sky Q l’aggregazione dei nostri contenuti e delle migliori app in streaming è ancora più ricca; e su Sky Glass, la prima innovativa TV di Sky, sarà possibile godere di un’integrazione ancora più completa, all’insegna della semplicità”. “I clienti Sky Cinema potranno inoltre accedere senza costi aggiuntivi ad ancora più film, produzioni originali ed esclusive e molto altro, un’altra grande notizia per i nostri abbonati”, conclude l’a.d.

Ondarza: “Con Sky valori condivisi” approfondimento Paramount+ sbarca in UK e in Irlanda. Arriverà in Italia a settembre “Sky è nostro partner in Italia da ormai molti anni e non poteva non esserlo anche per il lancio di Paramount+, il nostro servizio streaming che offre contenuti per tutti. Il pubblico italiano infatti avrà a disposizione un'offerta di Originals e non solo di alta qualità e mai vista prima per vastità: dal grande cinema, alle serie, dall'animazione ai documentari e ai reality”. Così ha commentato la novità Jaime Ondarza, Evp & South Emea Hub Leader, Head of Streaming Southern Europe, Latin America, Middle East & Africa, per Paramount. “La passione per il cinema, l’intrattenimento e la volontà di valorizzare i talenti locali e internazionali - come Elodie, Greta Scarano e Verdone e star internazionali del calibro di Benigni e Silvester Stallone - sono i valori che condividiamo con Sky e che hanno reso forte un accordo di distribuzione di questo tipo”, ha aggiunto Ondarza. Che conclude: “Siamo entusiasti di poter contare anche su un partner tanto importante nell’accelerare le nostre ambizioni nel segmento streaming supportando, d’altro canto, gli obiettivi di Sky nell’offrire al proprio pubblico contenuti di qualità e flessibilità di fruizione”.