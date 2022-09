Sky Glass, molto più di una smart tv: cos’è e come funziona

Materiali di prima qualità, design all’avanguardia, uno schermo con più di un miliardo di colori: arriva la smart tv targata Sky, la prima al mondo certificata come prodotto CarbonNeutral® da Climate Impact Partners. Sky insieme a Netflix e alle tue app preferite in un’unica interfaccia: niente parabola e niente decoder Condividi

Uno schermo con più di un miliardo di colori, un design semplice ed elegante, sei speaker e tutte le tue app preferite in un’unica interfaccia. Arriva Sky Glass, la nuova smart tv targata Sky che non dimentica l’ambiente: è la prima tv al mondo ad essere certificata come prodotto CarbonNeutral® da Climate Impact Partners.

Uno schermo con più di un miliardo di colori vedi anche Arriva Sky Glass, molto più di una tv Sky Glass è disponibile in tre dimensioni: 43’’ (S), 55’’ (M), 65’’ (L), con risoluzione 3840x2160 pixel. La tecnologia Quantum Dot esalta la qualità dell’immagine, garantendo precisione e nitidezza su ogni pixel. Sky Glass identifica e ottimizza aree specifiche all’interno delle singole immagini, per rendere i neri ancora più neri e i colori ancora più brillanti. Sky Glass ha uno schermo HDR con più di un miliardo di colori e una definizione 4K Ultra HD. Sky Glass trasforma il soggiorno in un cinema, in una sala da concerto o in uno stadio grazie ai sei potenti speaker integrati che indirizzano l’audio sia verso l’alto che frontalmente. In questo modo Sky Glass può offrire un audio Dolby Atmos® in grado di raggiungere ogni angolo della stanza e con un subwoofer progettato per rendere i bassi ricchi e profondi. Tutto questo senza dover acquistare una soundbar separata.

Colori e design vedi anche Sky Glass, la conferenza stampa di presentazione Sky Glass è prodotta con materiali di prima qualità, alluminio anodizzato e rete acustica intrecciata. È disponibile in cinque colori unici, con cornice in tono coordinato e cover personalizzabili per gli speaker: bella da vedere, anche quando non è accesa. Colori Sky Glass: Nero antracite

Blu oceano

Bianco ceramica

Rosa champagne

Verde alpino Colori cover degli speaker: Blu oceano

Bianco ceramica

Rosa champagne

Verde alpino

Semplice e personalizzabile Ti basta dire “Ciao Sky” per accendere Sky Glass e chiederle di vedere quello che vuoi. Crei la tua Playlist dei contenuti di Sky, delle app e dei principali canali in chiaro. Con Restart fai ripartire dall’inizio i programmi che ami, anche in diretta. (Disponibile solo con abbonamento Sky TV + Netflix - Intrattenimento plus). Una tv comoda: cosa comprende

Con Sky Glass hai tutto in un’unica interfaccia: Sky insieme a Netflix e alle tue app preferite. Niente parabola e niente decoder (Disponibile solo con abbonamento Sky TV + Netflix - Intrattenimento plus). Una tv, una presa, un telecomando, tutto qui. Sky Glass ha una staffa di montaggio già perfettamente integrata nella tv e si adatta elegantemente al muro o su un supporto in tinta. Con la consegna relax, sempre inclusa, Sky Glass sarà portata in una stanza a tua scelta. Il servizio di installazione a muro è acquistabile, contestualmente a Sky Glass, presso i negozi Sky o da operatore telefonico.