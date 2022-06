Paramount+ sbarca in UK e in Irlanda. Arriverà in Italia a settembre

Paramount Global (NASDAQ: PARA, PARAA) ha srotolato il Blue Carpet e ha ospitato uno scintillante evento all'Outernet London, un nuovo distretto dedicato alla cultura, alla musica e ai media nell'iconica Denmark Street, per celebrare il debutto di Paramount+ nel Regno Unito e in Irlanda il 22 giugno. Il servizio premium SVOD offrirà più di 8.000 ore di contenuti per tutta la famiglia, tra cui film e serie TV di successo, produzioni originali e show iconici. In Italia, l’arrivo di Paramount+ è previsto per settembre.



L'evento, condotto da Graham Norton, ha visto la partecipazione di talenti di fama mondiale come Kevin Costner, Viola Davis, Chiwetel Ejiofor, Naomie Harris, Faith Hill, Tim McGraw, Bill Nighy, David Oyelowo, Michelle Pfeiffer, Michael Shannon, Sylvester Stallone e molti altri. Paramount+ verrà lanciato nel Regno Unito e in Irlanda il 22 giugno, dopo essere approdato con successo in Corea del Sud il 16 giugno, e continuerà la sua espansione in Italia a settembre e in Germania, Svizzera, Austria (GSA) e Francia a dicembre, con 45 mercati previsti entro la fine dell'anno. Oltre a questo annuncio, Paramount+ ha svelato i programmi dei suoi originali internazionali premium, nonché i dettagli sui cast e l'inizio delle produzioni in collaborazione con MTV Entertainment Studios.