Batman: Arkham City, disponibile l’esclusiva Comic Edition

Il secondo cofanetto della trilogia, realizzato in collaborazione con Panini e in tiratura limitata, è arrivato sul mercato in esclusiva da GameStop

L'attesa per i gamer è finita. È arrivata da GameStop la Comic Edition di Batman: Arkham City, realizzata in collaborazione con Panini. Questa edizione esclusiva e in tiratura limitata del titolo, secondo capitolo della saga sviluppata da Rocksteady Studios e pubblicata da Warner Bros. Interactive, contiene l’edizione Game Of The Year del gioco per PlayStation 4, un poster con un’illustrazione del fumettista Carlos D’Anda e il comic book “La strada per Arkham”, realizzati da Panini per l’occasione.