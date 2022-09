Batman, George Clooney scherza sull'interpretazione di Ben Affleck

George Clooney è stato protagonista del Roybal Film & TV Magnet, durante il quale ha colto l’occasione per concedersi qualche battuta anche sulla sua partecipazione al franchise di Batman. Sono passati 25 anni da quell’interpretazione, che ha fatto a suo modo la storia anche se non direttamente a carattere artistico ma per il dettaglio dei capezzoli in evidenza nel costume dell’uomo pipistrello da lui stesso interpretato. Quella pellicola del 1997 diretta da Joel Schumacher, è diventato un vero e proprio cult, tanto che a distanza di 25 anni, George Clooney ne parla ancora. Il Roybal Film & TV Magnet è stata l’occasione per stuzzicare il suo collega Ben Affleck sulla sua interpretazione dello stesso personaggio.

Le parole di George Clooney sul Batman di Ben Affleck

approfondimento

Gli attori che hanno interpretato Batman. FOTO

Durante un colloquio con i giornalisti, George Clooney ha stuzzicato anche la stampa, con una battuta che, probabilmente, nasconde dietro quella che l’attore crede sia una verità assoluta, celata tra il serio e il faceto: “Quando guardate gli attori, non pensate all’educazione, e parlo in generale. Voglio dire, se guardate me non potete fare altro che pensare “È il miglior Batman!”. Lo so, lo so che lo pensate. Sono il miglior Batman? Sì”.

Quindi, ecco che da parte di George Clooney è arrivata la simpatica stoccata al collega: “Ben Affleck è stato il migliore disponibile quando ha dovuto farlo! Cioè, seriamente: Ben Affleck??! Non ha niente di me!”. Ben Affleck è stato Batman nel film Dawn of Justice nel 2016.