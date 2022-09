Videogiochi, ecco chi sono i 23 migliori di Fifa 23

Da Messi a Ronaldo, da Lewandowski a Mbappé, questi giocatori sono il massimo per la simulazione videoludica più famosa, ma solo uno può essere incoronato il migliore in assoluto: ed è, un po' a sorpresa ma non troppo, Karim Benzema

EA SPORTS ha svelato anche le valutazioni dei 23 top giocatori di FIFA 23. Da Messi a Ronaldo, da Lewandowski a Mbappé, questi giocatori sono il massimo per la simulazione videoludica più famosa, ma solo uno può essere incoronato il migliore in assoluto: ed è, un po' a sorpresa ma non troppo, Karim Benzema. Nessun italiano o straniero che milita in uno dei nostri club nell'olimpo dei migliori del videogioco. Nel corso della prossima settimana, EA SPORTS continuerà a rivelare il meglio del meglio, tra cui i migliori giocatori della Premier League, le 5 stelle della Bundesliga e molto altro ancora. Alla fine della settimana, verranno svelate le valutazioni dei 1.000 giocatori migliori e i fan di tutto il mondo potranno iniziare a discutere dei loro giocatori preferiti.

Inoltre, il 21-22 settembre sarà presentato il Women's Ratings, che offrirà ai fan uno sguardo nuovo sulla più autentica integrazione di sempre per i campionati femminili. Saremo lieti di condividere ulteriori dettagli in merito non appena saranno disponibili. Ecco comunque la classifica definitiva dei Top 23 di FIFA 23: