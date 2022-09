La figlia di Steve Jobs stronca il nuovo iPhone 14 su Instagram

Come puntualmente accade per ogni lancio di un nuovo prodotto Apple, critiche e apprezzamenti si sono equamente divisi la scena dopo la presentazione del nuovo iPhone 14 . A fare scalpore, tuttavia, è stata l'uscita decisamente poco diplomatica di Eve Jobs, figlia dell'uomo che ha reso la mela dei Mac uni'icona planetaria. In una story pubblicata sul suo profilo Instagram, la figlia di Steve Jobs ha stroncato senza mezzi termini l'ultimo gioiello di Cupertino, pubblicando un meme che mette in evidenza le somiglianze, a suo dire troppo marcate, col precedente modello, l'iPhone 13. "Eccomi mentre passo da iPhone 13 a iPhone 14 dopo l'annuncio di Apple di oggi".

Le somiglianze tra i due modelli

I due modelli, d'altra parte, hanno in comune diverse specifiche, differendo in qualche particolare funzionalità, come il comparto fotografico dotato di una nuova e migliore stabilizzazione, il rilevamento degli incidenti e una batteria più ottimizzata, pur condividendo lo stesso chip A15 di iPhone 13. Come se non bastasse, parte del dibattito delle ultime ore si è concentrato sul prezzo massimo del modello Pro Max, che ha fatto chiedere a molti appassionati quali siano i vecchi iPhone ancora a listino sul sito ufficiale.