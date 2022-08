2/8 ©Getty

La società che si occupa di ricarica per veicoli elettrici, Connected Curb, è stata selezionata per fornire punti di ricarica su strada in tutta la città, in quello che l'azienda chiama un "progetto di punta rivoluzionario"

