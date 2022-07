2/10 ©Ansa

L’agevolazione sarebbe diretta solo a coloro che hanno un reddito inferiore ai 30mila euro e la misura dovrebbe valere circa 12 miliardi di euro. Degli incentivi stanziati dal Mise, la cui piattaforma ha aperto da due mesi, i 170 milioni per le auto tradizionali sono già finiti, mentre per le auto elettriche sono ancora disponibili 176 milioni e per le ibride plug-in sono rimasti oltre 197 milioni

