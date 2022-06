Google dedica il Doodle di oggi al diario di Anna Frank

A 75 anni dalla prima pubblicazione del diario di Anna Frank, Google dedica il suo doodle di oggi 25 giugno alla giovane ebrea vittima dell'Olocausto, in una presentazione che mostra alcuni dei passi delle sue celebri memorie. Anna Frank scrisse il suo diario tra i 13 e 1 5 anni mentre si trovava nascosta in una soffitta di Amsterdam con la sua famiglia e le sue pagine sono considerate tra le più importanti della storia moderna sulla Shoah.

La deportazione e la morte

ll 4 agosto 1944, la famiglia Frank fu scoperta dai servizi segreti nazisti, arrestata e portata in un centro di detenzione dove fu costretta a svolgere lavori forzati, per poi essere deportata nel campo di concentramento di Auschwitz in Polonia. Pochi mesi dopo, Anne e Margot Frank furono trasportate nel campo di concentramento di Bergen-Belsen in Germania dove morirono a causa delle condizioni disumane in cui furono costrette a vivere, quando Anna Frank aveva solo 15 anni.