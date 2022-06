Apple, nasce il primo sindacato interno in un negozio degli Usa

È successo a Tonwson, nell'area di Baltimora, in Maryland, dove 65 dipendenti hanno votato a favore e 33 contro. Il voto è stato promosso dal gruppo di dipendenti chiamato AppleCORE, che chiede di decidere su stipendi, orari e misure di sicurezza ascolta articolo Condividi

Prima o poi doveva succedere, e infatti è successo. Negli Stati Uniti ecco il primo negozio Apple ad aderire al sindacato, sugli oltre 270 presenti. È successo a Tonwson, nell'area di Baltimora, in Maryland, dove 65 dipendenti hanno votato a favore e 33 contro. E così si conferma la tendenza alla sindacalizzazione che si sta registrando nei negozi al dettaglio, nei ristoranti e nelle compagnie tech, da Amazon a Starbuck, dalla catena di prodotti outdoor Rei al produttore di videogiochi Ravem Software. I lavoratori si uniscono per chiedere salari più alti, maggiori benefit e per avere più voce sulle misure anti pandemia.

Il voto è stato promosso dal gruppo di dipendenti chiamato AppleCORE (Coalition of Apple Retail Employees), che chiede di decidere su stipendi, orari e misure di sicurezza. L'affermazione segue quella di aprile della sede di New York, di Amazon, altro gruppo che ha cercato, invano, di contrastare gli sforzi dei lavoratori per organizzarsi.

Il direttore della distribuzione e delle risorse umane di Apple, Deirdre O'Brien, aveva visitato il negozio a maggio per rivolgersi ai dipendenti. "E' un vostro diritto aderire a un sindacato, ma è anche un vostro diritto non aderire", aveva detto rivolgendosi ai lavoratori". Il gruppo californiano, contattato dall'Afp, si è rifiutato di commentare la notizia.

In declino da diversi decenni, i sindacati hanno ottenuto negli ultimi mesi diverse vittorie simboliche negli Stati Uniti, a cominciare dall'esplicito sostegno di Joe Biden. La creazione del primo sindacato in un caffè Starbucks gestito direttamente dalla catena negli Stati Uniti a dicembre ha suscitato entusiasmo mentre i dipendenti, spesso giovani e istruiti, si sono mobilitati in Ong, università, musei, media.