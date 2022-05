Apple aumenta gli stipendi a tutti i dipendenti

I compensi per gli addetti nei punti vendita americani saliranno a 22 dollari all'ora, il 45% in più rispetto al 2018 ascolta articolo Condividi

Apple alza gli stipendi dei suoi dipendenti: i compensi per gli addetti nei punti vendita americani saliranno a 22 dollari all'ora, il 45% in più rispetto al 2018. La decisione arriva in risposta alla corsa dell'inflazione, agli sforzi in atto per la creazione di un sindacato e all'aumento delle concorrenza sul mercato del lavoro. La novità da Cupertino giunge infatti a pochi giorni di distanza dall'annuncio della bigtech Microsoft di aver raddoppiato il budget globale per i salari. "Quest'anno - spiega Apple - nell'ambito del processo di revisione della performance annuale abbiamo aumentato il budget complessivo per i compensi".

La corsa ai lavoratori qualificati vedi anche Apple compie 40 anni in Italia: “Con le app 85mila posti di lavoro" Come riportato dal Wall Street Journal, mercoledì Apple ha comunicato ai dipendenti tramite e-mail che l'azienda sta aumentando il budget destinato agli stipendi. Di conseguenza la retribuzione per i lavoratori orari negli Stati Uniti aumenterà da 20 a 22$ e gli aumenti salariali potrebbero entrare in vigore già a luglio. La decisione di Apple segue altre bigtech come Amazon, Google e Microsoft che hanno ampliato i propri budget. Le aziende sono in competizione tra loro per accaparrarsi i migliori talenti all'interno di una ristretta fetta di lavoratori qualificati. Negli Stati Uniti nel primo trimestre del 2022 sono stati pubblicati 1,1 milioni di posti di lavoro nel settore tecnologico: un aumento del 43% rispetto all'anno precedente.

Più garanzie per i lavoratori leggi anche Congresso Cisl, Draghi tende la mano ai sindacati I dipendenti dei negozi di vendita al dettaglio di Apple nel periodo della pandemia si sono fatti sentire in merito alle condizioni di lavoro: i lavoratori hanno lamentato turni di lavoro lunghi e frustranti e stipendi inadeguati. Gli sforzi in atto per la creazione di sindacati sembrano avere effetto sulle decisioni delle bigtech. Apple infatti già a febbraio, come riportato ai tempi da Bloomberg, aveva annunciato l'intenzione di offrire ai suoi dipendneti più ferie pagate e giorni di congedo per malattia anche per i lavoratori part-time.