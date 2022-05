Instagram apre agli NFT, al via progetto pilota per pochissimi utenti

Dopo la dichiarazione di marzo, in cui Zuckerberg annunciava l’arrivo dei certificati di proprietà digitale sul social network di Meta, adesso sembrerebbe davvero questione di ore. Il progetto riguarderà per ora solo pochi esperti di Nft

Gli NFT (Not Fungible Token) sbarcano su Instagram. Dopo la dichiarazione di marzo, in cui Zuckerberg annunciava l’arrivo dei certificati di proprietà digitale sul social network di Meta, adesso sembrerebbe davvero questione di ore. A rivelarlo il sito CoinDesk, specializzato in bitcoin e valute digitali. In particolare, secondo CoinDesk, Instagram sta pianificando l’integrazione di (NFT) da Ethereum, Polygon, Solana e Flow, i quali ospitano la stragrande maggioranza del trading di oggetti da collezione digitali. Il progetto riguarderà per ora solo un ristretto numero di utenti, esperti di NFT. Collegando i loro portafogli, gli utenti saranno in grado di dimostrare la proprietà di NFT, mostrarli sui loro profili e taggare chi li ha creati.