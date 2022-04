Stellantis, Tavares: "C-suv Tonale rafforzerà rilancio di Alfa Romeo"

Verso la Cina

approfondimento

"Con il lancio sul mercato del nuovo C-suv Tonale, previsto a giugno nei primi 31 mercati ed entro fine anno a livello globale, Cina e Stati Uniti compresi, Alfa Romeo rafforzerà la sua strategia di crescita del brand, passato in utile senza lanci di nuovi modelli e puntando ad aumentare la redditività che già oggi ha raggiunto il livello dei brand premium". Lo ha detto Carlos Tavares, Ceo di Stellantis, a margine della presentazione dinamica di Tonale a Como. "Mi sono sorpreso a vedere quanti club abbiamo in Cina. Se guadagniamo in Cina, resteremo in Cina", ha aggiunto.