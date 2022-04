Konami annuncia gli eFootball Championship 2022, in arrivo a giugno

La competizione eSport è aperta sia ai professionisti sia ai neofiti che parteciperanno giocando nella nuova modalità "Dream Team" ascolta articolo Condividi

La casa di progettazione e sviluppo di videogiochi Konami ha annunciato che la competizione eSport ufficiale "eFootball Championship 2022" si terrà a giugno. Il torneo è aperto a differenti tipologie di giocatori, dai beginner ai professionisti. Precedentemente nota come “eFootball League”, la competizione è stata rinominata in “eFootball Championship” e sarà divisa in due parti. La prima, "eFootball Championship Pro 2022", vedrà partecipare giocatori professionisti sotto contratto con importanti Club europei; la seconda, "eFootball Championship Open 2022", è una competizione eSport aperta a giocatori di ogni livello di abilità. Professionisti e giocatori ordinari competeranno giocando nella nuova modalità "Dream Team". Ulteriori informazioni saranno pubblicate a breve.

eFootball Championship Pro vedi anche Il Milan e Konami annunciano una nuova partnership Questa è la lega professionistica a cui prenderanno parte i giocatori eSport sotto contratto con i club di calcio europei. I giocatori professionisti saranno selezionati tra i migliori giocatori del mondo e si sfideranno uno contro uno nella nuova modalità “Dream Team" di eFootball 2022 per vincere il campionato. Tutte le partite saranno trasmesse in streaming online in tutto il mondo.

eFootball Championship Open vedi anche Videogame di calcio, chi vince tra Fifa 22 ed eFootball 22? A questo torneo possono prendere parte gli utenti di tutto il mondo. I giocatori non avranno bisogno di accedere al Round 1, che partirà a giugno 2022. Tutti gli utenti potranno partecipare semplicemente prendendo parte al relativo evento in-game. Nelle edizioni precedenti sono stati 8 milioni gli utenti che hanno partecipato alla competizione da ogni parte del mondo.