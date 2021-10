Videogame di calcio, chi vince tra Fifa 22 ed eFootball 22?

L'eterno duello si rinnova ogni stagione. Di solito non c'è un vero vincitore perché sono i gusti degli appassionati a decidere; tuttavia quest'anno tra Fifa ed eFootball (l'ex Pes) sembra avere la meglio decisamente il titolo di EA Sports. Vediamo perché

Come ogni anno arriva la sfida che da sempre appassiona migliaia di giocatori. Cosa scelgo Fifa o Pes? Li prendo tutti e due? Attenzione: Pes è andato in pensione, almeno per il titolo del gioco Konami, da questa stagione si chiama eFootball ed è gratis.

Fifa 22, grafica super

Fifa 22, il titolo di EA Sports, si presenta con modalità di gioco rinnovate e movimenti più fluidi. Poi grazie alla nuova tecnologia Hypermotion i volti dei giocatori sono quasi reali. Grande attenzione anche al pubblico sugli spalti, si muove e coinvolge il giocatore durante la partita. Piace molto la parte introduttiva, pensata come una storia, dove anche chi si avvicina per la prima volta a Fifa può imparare i tasti e inizare al meglio la fruizione del gioco.

Altro punto interessante è la possibilità di creare da zero una propria squadra. Nella modalità carriera il nostro calciatore partirà dalla panchina e dovrà conquistarsi il campo convincendo l'allenatore. Il gameplay è migliorato, è più fluido e veloce. L'impostazione per andare a rete è sostanzialmente la classica di Fifa: gioco sulle fasce e dribbling facile. Fifa 22 è disponibile per le console PlayStation, Xbox, PC e Stadia.

Fifa cambia nome?

Secondo le ultime indiscerezioni, il titolo di Electronic Arts potrebbe tramutare il nome in EA Sport FC, e quindi la versione del gioco appena uscito potrebbe essere l'ultima della serie. In attesa di sapere cosa succederà, Fifa 22 fa boom di vendite.

Secondo i dati raccolti da IIDEA (Italian Interactive Digital Entertainment Association), nel periodo dal 27 settembre al 3 ottobre, il nuovo capitolo della serie calcistica occupa i primi 5 posti della classifica.

Cosa succede in casa eFootball?

Gli appassionati di eFootball, gioco di Konami quando hanno scaricato il gioco, da quest'anno gratis, si sono trovati di fronte quasi una demo invece di un titolo rinnovato. Solo 9 club da scegliere, interfaccia scarna e grafica deludente. Il giorno del lancio tanti i post degli utenti con gli screenshot delle facce dei calciatori sproporzionate e poco definite. Da casa Konami scuse in un post in cui si chiede pazienza. Anche quando si entra nel gioco, dei messaggi avvertono di possibili disagi che presto verranno sistemati.