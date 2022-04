Il Milan e Konami annunciano una nuova partnership

La società di videogiochi diventerà il primo Official Training Wear Partner nella storia del club rossonero, entrando anche nel gruppo dei principal partner del Milan a partire dal 1° luglio 2022. Il logo eFootball sarà inoltre presente sulle maglie di allenamento che la squadra indosserà a Milanello

