Elon Musk punta al 100% di Twitter, offerti 54 dollari ad azione

Elon Musk punta al 100% di Twitter per ritirarla dal listino di Borsa. Il patron di Tesla offre 54,20 dollari per azione, secondo quanto riferisce la Cnbc. In pre-mercato, i titoli Twitter balzano a New York dell'11,45% (a 51,10 dollari), mentre quelli Tesla cedono l'1,33% a 1008,81 dollari.

Gli antefatti

A inizio mese Elon Musk aveva acquistato un cospicuo pacchetto azionario di Twitter: 73,5 milioni di azioni, pari al 9,2% della società. Il Ceo di Tesla era stato anche nominato per entrare a far parte del consiglio della compagnia ma pochi giorni fa è arrivata la rinuncia. Come ha dichiarato in un tweet il direttore generale del social network Parag Agrawal: "Elon Musk ha deciso di non unirsi al nostro consiglio".