Elon Musk non entrerà nel consiglio di amministrazione di Twitter

Il patron di Tesla era stato nominato per entrare a far parte del consiglio della compagnia dopo averne acquistato una quota importante ed essere diventato il suo maggiore azionista. Ma adesso è arrivato l’annuncio del direttore generale

Nei giorni scorsi l'acquisto della quota

approfondimento

Musk acquista il 9,2% di Twitter, il titolo vola in Borsa

Musk era stato nominato per entrare a far parte del consiglio di Twitter dopo aver acquistato una quota importante nell'azienda ed essere diventato il suo maggiore azionista. "Elon ha deciso di non entrare a far parte del nostro consiglio", ha twittato il CEO del social network Parag Agrawal. "La nomina di Elon al consiglio doveva diventare ufficialmente effettiva il 9/4, ma Elon ha condiviso quella stessa mattina che non si unirà più al consiglio", ha detto Agrawal. "Credo che questo sia per il meglio".