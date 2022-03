Dal videogame Fortnite 36 milioni di dollari per l'Ucraina

Epic Games, sviluppatore del videogame Fortnite, ha annunciato di aver raccolto 36 milioni di dollari per l'Ucraina, invasa dalla Russia (GLI AGGIORNAMENTI LIVE - LO SPECIALE - I REPORTAGE). La somma è destinata a vari gruppi a supporto della causa di Kiev, tra cui Direct Relief, l'Alto commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati, il Fondo delle Nazioni Unite per l'infanzia e il Programma alimentare mondiale.