Russia limita accesso a Instagram, la guerra tra Mosca e i social

La "cortina di ferro tecnologica" aumenta. La decisione del regolatore russo dei media arriva dopo che Meta (azienda che possiede anche Facebook) ha scelto di consentire agli utenti dei due social in alcuni Paesi di postare contenuti contro l'esercito russo che ha invaso l'Ucraina, anche con post che incitano all'uccisione degli invasori. Mosca vuole inserire il colosso di Zuckerberg tra le organizzazioni estremiste. Intanto Twitter lancia una versione protetta contro la censura

La reazione russa vedi anche Facebook, Twitter e Tik Tok: in Russia scatta la censura L'ambasciata della Russia negli Stati Uniti ha chiesto a Washington di porre un freno alle "attività estremiste" del gruppo di Zuckerberg (Facebook è già stato bloccato in Russia). "Chiediamo alle autorità di fermare le attività estremiste di Meta e prendere misure per portare i responsabili di fronte alla giustizia”, scrive il profilo dell'ambasciata. Meta, riporta Reuters, avrebbe deciso di allentare anche la censura sui post che invocano la morte per Vladimir Putin e Alexandr Lukashenko. "A seguito dell'invasione russa dell'Ucraina, abbiamo temporaneamente concesso forme di espressione politica che normalmente violerebbero le nostre regole. Ad esempio, post violenti come l'invocare la 'morte agli invasori russi'. Non consentiremo nulla che riguardi la promozione della violenza contro i civili russi" ha affermato un portavoce di Meta in una nota. In alcune email interne, Meta avrebbe consentito l'elogio del battaglione ucraino di destra Azov, che normalmente è proibito, in un cambiamento riportato per la prima volta dal sito The Intercept. Il portavoce di Meta, Joe Osborne, aveva confermato l'eccezione "rigorosamente nel solo contesto della difesa dell'Ucraina".

Mosca vuole inserire Meta tra organizzazioni estremiste

leggi anche Russia, bloccati Facebook e Twitter. La Bbc ritira i giornalisti Mosca ha quindi deciso di agire e l'ufficio del procuratore generale russo ha chiesto che Meta, la società che detiene Facebook e Instagram, venga riconosciuta come organizzazione estremista. "Quello che Meta sta facendo è chiamato 'incitamento all'odio razziale' che nella legislazione russa si qualifica come estremismo", ha detto il vicecapo del comitato russo sulle tecnologie e le comunicazioni, Anton Gorelkin. Il comitato investigativo di Russia, che indaga su crimini più gravi, ha detto che è stato avviato un procedimento "per istigazione all'odio contro i russi da parte della compagnia americana Meta". L'ufficio del procuratore generale ha anche chiesto che il colosso internet venga riconosciuto come "estremista". "Su Instagram - si legge in una nota della procura - viene pubblicato materiale che contiene l'invito a commettere atti di violenza contro i cittadini russi, compreso il personale militare”. La guerra tra Mosca e i social Mosca ha sempre avuto un rapporto tumultuoso con i social network. E durante la guerra in Ucraina i rapporti sono diventati ancora più tesi. Il Cremlino sta bloccando o limitando l’accesso a diverse piattaforme social (oltre che a vari media internazionali). Ma i colossi tech stanno bypassando sorveglianza e censura in Russia. Twitter - già limitato dalle autorità russe - ha lanciato una versione con la protezione della privacy, conosciuta anche come servizio "onion" (parola che costituisce il suffisso al posto di .com). Gli utenti possono accedere alla versione protetta se scaricano il browser Tor, che consente di entrare in quello che è definito il 'dark web'. Una rete che include siti illegali e/o criminali ma spesso usata dalle persone per restare anonime per motivi di sicurezza o per accedere a siti censurati dai governi.

I presunti piani di Mosca per la disconnessione da internet leggi anche La Russia fuori da Internet? Ecco cosa sappiamo Nei giorni scorsi sono emersi presunti piani con cui la Russia starebbe pensando di sganciarsi dalla rete internet globale a breve, sul modello della Corea del Nord. L’indiscrezione, svelata dal media bielorusso Nexta Tv e rilanciata su Twitter da un profilo attribuibile ad Anonymous, è stata subito smentita da Mosca che però sta già bloccando i social e contrastando i media indipendenti con l'inasprimento della legge sulle “fake news”. Mosca sembra sempre più intenzionata a perseguire il progetto di una cortina di ferro tecnologica per supplire con mezzi autarchici a software, dispositivi e servizi tagliati dalle sanzioni occidentali. Una legge, dal 2019, ha dato il via a una sua intranet 'RuNet' con cui potrebbe rendersi autosufficiente dall'Internet globale. Esiste anche un suo social network, Vkontakte, sotto il controllo di aziende filo governative (gli utenti attivi sarebbero poco più di 100 milioni). È stato creato un proprio motore di ricerca, Yandex, su cui fa filtrare le informazioni e la pubblicità (che ora però rischia il default per le sanzioni).