Le novità tecnologiche più interessanti di marzo 2022

Non solo switch off televisivo per la visione di canali in alta qualità HD, ma anche nuovi modelli Apple in grado di sfruttare piena connettività. Ecco le migliori tecnologie che scopriremo a marzo 2022

Se da una parte è lo switch off televisivo - per la messa in onda di canali di ottima qualità – a catalizzare l’attenzione del pubblico, dall’altra sono diverse le notizie che arrivano circa le più importanti innovazioni di marzo 2022 dal mondo hi-tech, dalle App per iOS e Android così come dai dispositivi indossabili, che grazie al progresso diventano più ergonomici e leggeri. Ecco le novità tecnologiche più interessanti che scopriremo in questo terzo mese del 2022.

L’8 marzo è data dello switch off TV approfondimento Digitale terrestre, cosa cambia dall'8 marzo L'8 marzo 2022, su iniziativa del Ministero dello Sviluppo Economico, è stata attivata la nuova codifica video Mpeg-4 che segnerà il primo passo della televisione italiana verso la sua completa digitalizzazione. Passaggio alla nuova tv digitale che verrà completato entro il 2023 e che consentirà un miglioramento della qualità visiva dei canali fruibili in alta definizione. In questo primo step verso una TV full HD servirà solamente risintonizzare la propria lista canali nel caso di dispositivi già programmati per la visione Mpeg-4, o dotarsi di un decoder in grado di svolgere tale compito.

Nuovi prodotti Apple in arrivo approfondimento Nuovo iPhone SE, nuovo iPad Air, nuovo Mac Studio: le novità Apple Marzo 2022 è anche il mese che segna l’arrivo di importanti novità per il brand di telefonia e dispositivi creato da Steve Jobs, Apple. In occasione dell’evento rinominato Peek Performance di ieri, martedì 8 marzo, la celebre multinazionale statunitense ha presentato a Cupertino il nuovo Iphone SE, il primo smartphone progettato esclusivamente per la connettività 5G. Spazio anche ad un nuovissimo colore per Iphone 13 e Iphone 13 Pro che si tinge ora di verde. Notizie importanti arrivano però anche dal fronte dei dispositivi informatici, con Apple che ha presentato importanti aggiornamenti nella sua linea MacBook, con l’arrivo del processore M2, installato su MacBook Pro e MacBook Air. Apple non si risparmia e presenta in questo marzo 2022 anche il nuovo iPad Air 2022 e l’inedito compatto da scrivania Mac Studio.

Realme GT 2 Pro approfondimento Gli smartphone Samsung in uscita a marzo 2022 Non solo Apple, il mondo hi-tech a marzo 2022 parla anche di Realme GT 2 Pro. L’azienda cinese presenta un nuovo smartphone di alta gamma che non ha nulla da invidiare ai modelli più o meno blasonati. Realme GT 2 Pro rispetta l’ambiente grazie al primo design ai bipolimeri al mondo, composto quindi da risorse rinnovabili. Sottilissimo, ha una potenza da vero professionista, supportata da una CPU con prestazioni migliorate fino al 20% rispetto ai modelli precedenti. Grazie alla tecnologia Imaging ProLight, lo smartphone è in grado di regalare immagini più chiare e nitide, persino in condizioni di scarsa illuminazione. Non manca infine il display a 10 bit, in grado di riprodurre oltre 1,07 miliardi di colori diversi e un sistema a matrice di array di antenne per una migliore ricezione delle reti Wi-Fi, 5G e NFC.

Casco Bici Dainese Linea 01 Sul fronte delle innovazioni che la tecnologia ha riservato ai dispositivi indossabili, marzo 2022 è il mese del tanto atteso debuto del casco da bicicletta Dainese Linea 01. Una copertura basata sul modello di un esoscheletro auxetico - capace quindi di espandersi, così come restringersi e modellarsi, in determinate condizioni – costituita da un’innovativa texture in Nylon, in grado di consentire la massima robustezza e rigidità. Si aggiungono poi alcune aree in policarbonato e uno speciale guscio interno in EPS, costruiti su misura in base a quelle zone che necessitano di maggiore protezione in caso di caduta dalla due ruote.