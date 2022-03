Nuovo evento Apple 8 marzo: i prodotti presentati

Il nuovo iPad Air, il nuovo iPhone SE, due nuovi colori per iPhone 13, le partite di baseball del venerdì in diretta (negli Usa). Ecco tutte le novità presentate da Apple (ARTICOLO IN AGGIORNAMENTO)

Primo evento del 2022 per Apple, ecco tutti dettagli del nuovo iPhone SE e del nuovo iPad Air. (ARTICOLO IN AGGIORNAMENTO)

Il nuovo iPhone SE

I chip di Apple, spiega Cook, continuano ad avere un impatto importante sui nostri prodotti e su tutto il settore. Tra cui il Neural Engine, la sicurezza che protegge l’autenticazione biometrica. L’A15 Bionic arriva su un nuovo iPhone: il nuovo iPhone SE, quello che è considerato l'iPhone economico: quello cioè che offre l’esperienza iPhone a un prezzo più accessibile. Un modello che è sempre stato molto venduto e apprezzato dagli utenti, spiega Cook. Al cuore del nuovo iPhone c’è il chip A125 Bionic, lo stesso di iPhone 13 che arriva adesso su un prodotto più economico. Uno smartphone che può essere usato con app impegnative o con videogame grazie proprio al chip che lo rende scattante (26 volte più veloce dell’iPhone 8). iPhone SE arriva in tre colori: Midnight, Starlight e Product(RED). Ha un display Retina HD da 4,7 pollici e presenta lo stesso vetro ultra-resistente presente su iPhone 13 e la resistenza ad acqua e polvere IP67. Presente il pulsante fisico e il touch ID. iPhone SE è anche 5G. Sul retro ospita una fotocamera da 12 megapixel con fotografia computazionale, deep fusion che ottimizza i dettagli in ogni parte della foto, HDR 4 che migliora colori, contrasti per soggetti e sfondi. Un iPhone che rispetta l’ambiente: packaging csenza plastiche, materiali riciclati, terre rare e tungsteno riciclato. Prezzo 429 euro, disponibile dal 18 marzo negli Stati Uniti.

Il nuovo iPad Air

Ecco il nuovo iPad Air con Apple Silicon: l’iPad più leggero e sottile si aggiorna con il Chip M1 che offre maggiori performance, è lo stesso chip presente sul potentissimo iPad Pro. E la CPU a 8 core è adesso più veloce del 60 per cento rispetto alla precedente versione. Quattro colori: Space Grey, Starlight, Purple e un nuovo Blu, prezzo a partire da 599 dollari negli Stati Uniti. Modelli Wi-Fi e Cellular, 64 o 256 gigabyte, disponibile dal 18 marzo.

Due nuovi colori per iPhone 13 e 13 Pro

Tim Cook, amministratore delegato di Apple, ha anche annunciato la disponibilità di due nuovi colori per l’iPhone 13 e iPhone 13 Pro: un nuovo verde per il 13; il nuovo Alpine Green per il 13 Pro.

Apple entra negli sport in diretta

Tim Cook ha anche annunciato delle novità su Apple Tv+, la piattaforma di intrattenimento di Apple, che entra sullo sport in diretta. Il venerdì sera (negli Stati Uniti) trasmetterà i match di baseball con due partite in esclusiva.