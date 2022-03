Digitale terrestre, cosa cambia dall'8 marzo

Tutti i canali nazionali sono passati all’alta definizione, che consiste in una migliore qualità, con un segnale più efficiente. Il processo per il digitale terrestre in Italia verrà concluso solo nel gennaio 2023

Le reti locali

Per le reti locali parliamo di “refarming”, ovvero lo spostamento delle frequenze. Nelle aree geografiche in cui il processo si è già concluso basta risintonizzare per vedere i canali come al solito. Le aree sono: Sardegna, Valle d’Aosta, Trentino Alto-Adige e alcune aree di Piemonte, Lombardia, Emilia-Romagna, Veneto e Friuli Venezia-Giulia. Nelle altre aree, invece, si continueranno a vedere i canali come al solito e occorrerà risintonizzare una volta avvenuto lo switch-off nel Comune. Per conoscere la data basta consultare il sito del Mise.

Bonus per chi non vede l'Hd



Chi invece non vede l’Hd dovrà munirsi di un nuovo Tv o di un decoder compatibili con l’alta definizione e per questo ci sono a disposizione due bonus. Il Bonus Tv e Decoder offre uno sconto fino a 30 euro per l’acquisto di un televisore o di un decoder compatibili con i nuovi standard di trasmissione. E' già disponibile ed è valido fino al 31 dicembre 2022 o all’esaurimento delle risorse stanziate ed è limitato a chi ha un reddito Isee fino a 20 mila euro. Accanto al Bonus Tv e Decoder c’è il Bonus rottamazione Tv. Offre uno sconto del 20% (fino a un massimo di cento euro) per l’acquisto di un nuovo televisore compatibile con il nuovo standard di trasmissione del digitale terrestre.