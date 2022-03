I giochi più attesi in uscita a marzo 2022

Marzo è tra i mesi del 2022 più ricchi di uscite, da Gran Turismo 7, a Kirby passando per Triangle Strategy. Scopriamo i videogiochi più attesi per ogni piattaforma ascolta articolo Condividi

Gli appassionati di videogame lo sanno bene: il mese in cui ci troviamo è forse uno dei migliori in fatto di uscite di videogiochi di qualità e interessanti. Le sorprese che ci riserva marzo 2022 sono tante per Playstation, Xbox, PC e Switch, per la gioia dei fan più accaniti. Se forse il piatto forte è rappresentato da Gran Turismo 7 per un’esperienza di guida di altri livelli su PS5 e PS4, non si possono non citare le atmosfere medievali di Triangle Strategy e il mondo mitologico di Assassin’s Creed Valhalla: L’alba del Ragnarok.

I giochi più attesi a marzo 2022 su Playstation e Xbox approfondimento Gran Turismo, Sophy batte i migliori piloti Playstation e Xbox sono certamente le piattaforme che a marzo 2022 vedranno l’uscita di diversi titoli molto attesi dai gamer più appassionati. Il 1 marzo è uscito su PC, PS4 e XOne Shadow Warrior 3: il protagonista della serie firmata Flying Wild Hog torna con la sua fidata katana, un ampio arsenale di armi da fuoco, mentre si ritrova a combattere i nemici in sequenze spettacolari. Tra i più attesi c’è però certamente Gran Turismo 7, che su PS5 e PS4 fa sbarcare il Real Driving Simulator di Polyphony Digital, con l’obiettivo di fornire ai gamer un’esperienza di guida senza pari. Centinaia di auto a disposizione, altrettanti eventi e competizioni a cui partecipare con differenti condizioni meteo, due modalità grafiche a scelta fanno il resto. Dalle macchine da corsa alla mitologia norrena il passo può essere breve. E lo è in particolare dal 10 marzo, che vede l’uscita di Assassin’s Creed Valhalla: L’alba del Ragnarok su PC, PS5, PS4, XSX e XOne. Nella nuova avventura il gamer dovrà controllare il padre degli dei Odino, determinato a salvare suo figlio Baldr dalle grinfie del gigante di fuoco Surtr. Le nuove uscite tuttavia si distribuiscono lungo tutto il mese di marzo, con Grand Theft Auto V in arrivo il 15 marzo, Stranger of Paradise: Final Fantasy Origin il 18 marzo e Crusader Kings 3 per il quale i fan dovranno attendere il 29 marzo. Qui di seguito tutti i giochi in uscita su Playstation e Xbox a marzo 2022. 1 marzo: FAR: Changing Tides, Little Orpheus, Conan Chop Chop, Shadow Warrior 3, ELEX II

3 marzo: Babylon’s Fall

4 marzo: Gran Turismo 7

8 marzo: ELEX II – Ed. Fisica

10 marzo: Assassin’s Creed Valhalla: L’Alba del Ragnarok, Submerged: Hidden Depths

11 marzo: WWE 2K22

15 marzo: Grand Theft Auto V, Phantom Breaker: Omnia

16 marzo: Tunic

17 marzo: ANNO: Mutationem, Persona 4 Arena Ultimax, Monster Energy Supercross – The Official Videogame 5

18 marzo: Stranger of Paradise: Final Fantasy Origin

24 marzo: Relayer

25 marzo: Ghostwire: Tokyo, Tiny Tina’s Wonderlands

29 marzo: King Arthur: Knight’s Tale, Crusader Kings III, Ikai (solo PS4)