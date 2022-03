Gli smartphone Samsung in uscita a marzo 2022

Samsung Galaxy S22 e S22 Plus

Si tratta della nuova linea della serie di smartphone top di gamma Galaxy S. Galaxy S22 e S22 Plus hanno una scheda tecnica molto simile, differenziano solo nella grandezza dello schermo e nella capacità della batteria. Galaxy S22 ha un display da 6,1 pollici e una batteria da 3.700 mAh con ricarica rapida da 25 W; la versione Plus ha invece uno schermo da 6,6 pollici e batteria da 4.500 mAh con ricarica veloce da 45 W. In entrambi i casi i display hanno una risoluzione Full HD+ e frequenza di aggiornamento a 120 Hz. I due smartphone sono dotati di processore Exynos 2200 che consente la connettività 5G, insieme a 8 GB di RAM e varianti da 128 o 256 GB di memoria interna. Per quanto riguarda il comparto fotografico nella parte posteriore troviamo una tripla fotocamera con sensore principale da 50 megapixel stabilizzato otticamente, insieme a un teleobiettivo da 10 megapixel con zoom ottico 3X stabilizzato e una fotocamera ultra-grandangolare da 10 megapixel. 10 megapixel anche per la fotocamera per i selfie. Sia Galaxy S22 che S22 Plus sono resistenti all’acqua.

Samsung Galaxy S22 Ultra

Rispetto ai due precedenti, l'S22 Ultra è più costoso e va a sostituire la serie Galaxy Note grazie al pennino digitale S-Pen. Lo schermo è un AMOLED da 6,8 pollici a 120 Hz, e sul retro troviamo una quadrupla fotocamera con sensore principale da 108 megapixel. Sulla parte frontale, invece, è presente una fotocamera da 40 megapixel. La batteria arriva con questo modello a 5.000 mAh. Le versioni di questo Galaxy possono avere da un minimo di 12 GB di RAM e 128 GB di memoria interna, fino a 16 GB di RAM e 1 TB di memoria interna.

Samsung Galaxy S21 FE 5G

Anche questo modello ha una scheda tecnica da top di gamma. Schermo da 6,4 pollici Dynamic AMOLED con risoluzione Full HD+ e frequenza di aggiornamento a 120 Hz, processore Qualcomm Snapdragon 888 e connettività 5G.

Samsung Galaxy A23

Come tutti i dispositivi della gamma Galaxy A, parliamo di un modello di fascia bassa. Se da un lato si resta nel 4G, dall’altra si ottengono il sistema operativo Android 12 e batterie di 5.000 mAh. Il nuovo Samsung Galaxy A23 ha il display da 6,6 pollici di diagonale, con tecnologia TFT, design V-Cut, risoluzione Full HD+ e frequenza di aggiornamento di 90 Hz. Le fotocamere posteriori sono 4: principale da 50 MP, grandangolo da 5 MP, macro da 2 MP e sensore di profondità da 2 MP. La fotocamera frontale è da 8 MP. Disponibile in tre colori, Black, White, Peach e Blue.

Samsung Galaxy A13

Modello molto simile al precedente, il Samsung Galaxy A13 è di pochi millimetri più piccolo dell'A23. Anche in questo caso i colori disponibili sono quattro, Black, White, Peach e Blue. Dovrebbero arrivare a marzo, ma ancora non è stata ufficializzata una data.

Samsung Galaxy A33 5G

Questo modello sarà dotato di un display Super AMOLED a risoluzione full HD+, con diagonale da 6,4", mentre le dimensioni del dispositivo dovrebbero corrispondere a 159,7 x 74 x 8,1 mm. Ci sarà una porta USB Type-C. Il processore sarà un MediaTek Dimensity 720, e la fotocamera avrà quattro sensori: 48 megapixel, un grandangolo da 8 megapixel, un macro da 5 megapixel e un sensore di profondità da 2 megapixel.

Samsung Galaxy A53

Nel 2022 dovrebbe vedere la luce anche il Samsung Galaxy A53 5G, che dovrebbe far parte della fascia media del marchio. Ancora non è stata fissata, però, una data di lancio. Il modello dovrebbe essere dotato di un display da 6,5 pollici con 120 Hz, Snapdragon 778G o Exynos 1200 e una batteria da 5000 mAh.

Samsung Galaxy A73 5G

Nel 2022 dovrebbe arrivare anche l'A73, con display: 6,7" Infinity-O e processore Qualcomm Snapdragon 750G. Fotocamera posteriore: quad-camera con sensore principale da 108 megapixel. Dimensioni: 163,8 x 76,0 x 7,6 mm (9,3 mm considerando il bump della fotocamera). Sarà disponibile in due colorazioni: Black e Gold.